Usa: ex presidente Carter passerà i suoi ultimi giorni in cura nella sua casa in Georgia

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, ha deciso di “trascorrere i suoi ultimi giorni” in cura nella sua residenza a Plains, in Georgia, dopo una serie di brevi ricoveri ospedalieri. Lo ha annunciato il Carter Center, organizzazione senza scopo di lucro fondata dall’ex presidente Usa, che attualmente ha 98 anni. “Avrà tutto il sostegno necessario da parte della famiglia e dei medici”, si legge nella breve nota. Dal 2015, Carter ha avuto una serie di problemi medici anche gravi, tra cui un melanoma. (Was)