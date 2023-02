Business news: presidente Air India, compiuto “passo importante” per diventare vettore globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Air India sta intraprendendo “un grande viaggio di trasformazione” e “una flotta moderna ed efficiente è una componente fondamentale di questa trasformazione”. Così il presidente della compagnia aerea indiana e di Tata Sons, Natarajan Chandrasekaran, ha commentato le due maxi commesse annunciate a Airbus e Boeing, spiegando che si tratta di “un passo importante” per realizzare l’ambizione di “offrire una proposta di classe mondiale al servizio dei viaggiatori globali”. L’imprenditore, inoltre, ha sottolineato che i due ordini rappresentano un’opportunità per lo sviluppo di tutto “l’ecosistema dell’aviazione indiana”. Come precisa un comunicato dell’azienda, gli ordini comprendono 40 Airbus A350, 20 Boeing 787 e dieci Boeing 777-9 a fusoliera larga; 210 Airbus A320/321 Neos e 190 Boeing 737 Max a corridoio unico. Rolls-Royce fornirà i motori degli A350, Ge Aerospace quelli dei B777/787 e Cfm International quelli di tutti gli aerei a fusoliera stretta. (Inn)