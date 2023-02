Business news: Indonesia, commissione legislativa approva controverso decreto sul lavoro di Widodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione legislativa del parlamento indonesiano ha approvato il decreto d’emergenza del presidente Joko Widodo sulla creazione di posti di lavoro, provvedimento molto contestato dall’opposizione che potrà ora passare in aula. Lo riferiscono i media locali. La riforma è stata approvata per la prima volta nel 2020 con il plauso degli investitori internazionali ma tra le critiche degli oppositori locali, secondo cui le misure avrebbero ridotto le garanzie per i lavoratori e gli standard di protezione dell’ambiente. La Corte costituzionale l’ha bocciata però nel 2021, evidenziando come l’iter di approvazione della legge fosse stato caratterizzato da consultazioni pubbliche inadeguate e ordinando l’avvio di un nuovo dibattito parlamentare entro due anni. A quel punto è intervenuto il presidente Widodo, che ha di fatto reintrodotto la stessa riforma attraverso un decreto d’emergenza. Una mossa che, secondo i critici, sarebbe dettata dall’intenzione di evitare un vero dibattito e violerebbe la sentenza della Corte costituzionale. Abdul Wahid, vice presidente della commissione legislativa del parlamento, ha spiegato che un nuovo iter per l’approvazione della riforma “richiederebbe troppo tempo” e che il mercato del lavoro indonesiano “ha questioni da risolvere urgentemente”. Il passaggio del decreto in seduta plenaria, passaggio ineludibile per l’entrata in vigore, è piuttosto scontato poiché la coalizione a sostegno di Widodo controlla oltre l’80 per cento dei seggi in aula. (Fim)