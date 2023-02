Business news: Marocco, bilancio dello Stato registra un avanzo a gennaio di 226 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha registrato un avanzo di bilancio di 2,49 miliardi di dirham (circa 226 milioni di euro) alla fine di gennaio 2023, rispetto a un deficit di 3,57 miliardi di dirham (circa 325 milioni di euro ) di gennaio 2022. Lo ha reso noto il Tesoro pubblico del regno nel suo bollettino mensile delle statistiche sulla finanza pubblica per il mese di gennaio 2023. Il bilancio evidenzia un saldo positivo di 12,6 miliardi di dirham (1,1 miliardi di euro) derivante dai conti speciali del Tesoro (Cst) e dalle strutture statali a gestione indipendente (Segna).Il reddito ordinario totale è aumentato del 13,6 per cento a 24,5 miliardi di dirham (2,2 miliardi di euro), mentre le spese ordinarie sono diminuite del 19,6 per cento, risultando in un saldo ordinario positivo di 2,247 miliardi di dirham. L'aumento delle entrate è attribuito all'aumento delle imposte dirette del 12,3 per cento, dei dazi doganali (24,6 per cento), delle imposte indirette (4,5 per cento), delle tasse di registro e di bollo (12,5 per cento), nonché delle entrate non tributarie dell'1 per cento. (Res)