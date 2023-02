Serbia: ministro Esteri critica parole premier albanese, "falsificazione della storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai politici albanesi non dovrebbe essere "consentito falsificare la storia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic a proposito dell'affermazione del premier albanese Edi Rama, il quale ieri durante la visita della città di Prizren, in Kosovo, ha pubblicato una foto con la moglie e il figlio accompagnata dalla frase, "nell'aria si sente la storia albanese". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Il ministro Dacic ha affermato che Rama "dimentica, trascura o deliberatamente tace sul fatto che Prizren era la capitale della Serbia ai tempi degli imperatori Dusan e Uros nel XIV secolo, conosciuta per secoli come la città imperiale o la Costantinopoli serba". "Una città in cui", ha ricordato Dacic, "vivevano più di 10 mila serbi fino a 24 anni fa, e in cui oggi ne vivono appena venti". "Nell'aria oggi a Prizren si sentono solo pulizia etnica e genocidio contro il popolo serbo e l'idea di una Grande Albania. Fino a quando ai politici albanesi sarà consentito falsificare la storia?", ha chiesto Dacic. (Seb)