Kosovo: Kurti, “ho chiarito” a Borrell e Vucic che non c’è dialogo senza riconoscimento (2)

- Secondo Kurti, inoltre, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, “per la prima volta in oltre 12 anni” di dialogo "ha accettato di fare il grande passo, quello dell'invito datato 18 agosto 2022" dove il dialogo, a suo avviso, ha seguito le richieste di Pristina. Il premier ha sottolineato che durante quell'incontro “aveva chiarito a Borrell e Vucic” che il Kosovo non accetta il dialogo senza un accordo finale con incluso il riconoscimento. "L'incontro del 18 agosto è stato chiaramente un risultato diretto delle pressioni del nostro governo per spostare il dialogo sulla fase della regolamentazione internazionale Kosovo-Serbia incentrata sul riconoscimento reciproco”, ha detto Kurti. (Alt)