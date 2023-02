Kosovo: Haradinaj, piano franco-tedesco comporta possibilità di percorso verso la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj si è detto favorevole alla proposta franco-tedesca per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Haradinaj, intervenendo oggi in Parlamento, ha precisato che il piano comporta la possibilità per il Kosovo di intraprendere un cammino verso la Nato. "Accetto e sostengo il piano franco-tedesco in quanto comporta una delle nostre componenti chiave, il nostro cammino verso la Nato. Il Kosovo non è sicuro fino a quando non entreremo in relazioni contrattuali con la Nato. Questo sbloccherà anche la nostra adesione al Consiglio d'Europa e la nostra candidatura per l'adesione all'Ue. Per quanto riguarda le Nazioni Unite, il nostro percorso può essere difficile, ma sarà più avanzato se iniziamo già il nostro cammino verso la Nato", ha affermato Haradinaj.(Alt)