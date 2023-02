Serbia: sondaggio, 57 per cento cittadini accetterebbe proposta europea sul Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguendo nell'analisi, se le elezioni si tenessero ora solo il 39 per cento dei cittadini intervistati andrebbe a votare e il Partito progressista (Sns) avrebbe il sostegno del 46 per cento di loro. Infine, dopo i primi 100 giorni di lavoro del governo, in base alle preferenze espresse dai cittadini intervistati, hanno svolto al meglio le loro funzioni la premier Ana Brnabic, il ministro delle Finanze Sinisa Mali e il ministro degli Esteri Ivica Dacic. (Seb)