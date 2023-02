Serbia: presidente Repubblica Srpska Dodik, “proteste aggressive destabilizzano società”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “aggressive proteste” in Serbia e gli attacchi rivolti al presidente Aleksandar Vucic “destabilizzano la società”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, in una dichiarazione scritta inviata all'agenzia di stampa “Tanjug”. “La società dovrebbe dimostrare una fiducia compatta al presidente Vucic e alle autorità serbe che guidano il processo negoziale, le stesse autorità che hanno chiaramente annunciato nella fase precedente che Belgrado non si lascerà sopraffare in relazione alla risoluzione della questione del Kosovo”, ha detto Dodik. Le proteste sono state indette nella serata del 15 febbraio davanti al palazzo presidenziale a Belgrado, quando gruppi di ultranazionalisti si sono riuniti in strada per chiedere le dimissioni del presidente, Aleksandar Vucic, e per protestare contro le politiche adottate dalle autorità nei confronti del Kosovo. I manifestanti hanno mostrato lo striscione "Il Kosovo è il cuore della Serbia" e hanno cercato di presentare le loro richieste alla presidenza, ma sono stati fermati dalla polizia. Vucic ha poi incontrato i vertici del ministero dell'Interno e delle agenzie di sicurezza nazionale, dichiarando che lo Stato “risponderà” alla violenza in modo rapido, efficiente e responsabile.(Seb)