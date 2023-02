Italia-Serbia: "sistema Italia", ambasciatore Gori incontra prima ministra Brnabic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, alla guida di una delegazione che comprendeva tutti i rappresentanti del "Sistema Italia" in Serbia (Ambasciata, ICE, Confindustria Serbia e Camera di Commercio Italo-Serba), è stato ricevuto oggi dalla prima ministra, Ana Brnabic. Al centro del colloquio,si legge in una nota, i contenuti della Conferenza di Trieste del 24 gennaio scorso su Italia e Balcani e la preparazione del prossimo Business and Science Forum che si svolgerà il 21 marzo a Belgrado. Evento per il quale si sono già registrate oltre 120 aziende italiane. "Il rapporto economico tra Roma e Belgrado ha fondamenta solide su cui continueremo a costruire, cogliendo le opportunità che esistono in settori ad alto contenuto tecnologico in cui l'Italia vanta competenze straordinarie: agri-tech, transizione verde ed energetica, infrastrutture", ha dichiarato l'Ambasciatore Gori. "Il prossimo Business and Science Forum - ha aggiunto Gori – è un progetto fortemente voluto dal vice presidente del Consiglio, Antonio Tajani, e sancirà, anche simbolicamente, l'avvio di una nuova stagione di cooperazione economica tra Italia e Serbia". L'incontro con la prima ministra Brnabic ha permesso anche di fare il punto sul dossier Kosovo alla luce della proposta europea attualmente sul tavolo per contribuire alla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. (Seb)