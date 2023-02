Cospito: protesta anarchici a Roma, pochi in piazza "fuori Alfredo dal 41bis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fuori Alfredo dal 41bis" oppure "Il carcere duro uccide": questi gli striscioni esposti da alcuni manifestanti che sono arrivati a piazza Trilussa, nel quartiere di Trastevere, a Roma, per protestare in sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41bis, regime carcerario a cui lo stesso Cospito è sottoposto. Massiccio lo spiegamenti di polizia, così come a Largo Argentina e Campo de Fiori. Ieri infatti gli anarchici annunciavano con un manifesto diffuso sui social gli appuntamenti nelle tre piazze: Campo Dei Fiori, Largo Argentina e Piazza Trilussa, alle 19. "Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione. Dopo quattro mesi di sciopero della fame Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla tortura del 41bis", si legge su un volantino degli organizzatori. Si tratta di appuntamenti, sui quali è massima l'attenzione delle forze dell'ordine. (segue) (Rer)