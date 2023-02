Cospito: protesta anarchici a Roma, pochi in piazza "fuori Alfredo dal 41bis" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro striscione, comparso a largo Argentina, recita: "Alferedo libero, no al 41bis 122 giorni di sciopero della fame". Le tre manifestazioni non è sono state autorizzate dalla questura di Roma. Al momento sono pochi i dimostranti che si sono radunati per protestare nelle tre piazze romane. A piazza Trilussa alcuni parlano al megafono protestando contro il regime del 41 bis e a sostegno di Cospito. Pochi anarchici anche a Campo de' Fiori dove sono stati esposti un paio di striscioni agli angoli della strada. "Alfredo libero dal 41bis" e "Contro padroni e Stato di polizia". A presidiare la situazione una imponente presenza di camionetta delle forze dell'ordine (Rer)