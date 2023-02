Business news: Microsoft ritira ufficialmente lo storico browser Internet Explorer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'informatica statunitense Microsoft ha ufficialmente disabilitato il browser Internet Explorer da tutti gli apparecchi elettronici che impiegano i sistemi operativi Windows. L'annuncio è a suo modo storico: introdotto per i sistemi nel 1995, il browser Internet Explorer ha avuto in tutto 11 versioni, l'ultima delle quali nel 2013. Già nel 2015, però, Microsoft ha annunciato la progressiva sostituzione del programma con Microsoft Edge, introdotto come browser predefinito del sistema operativo Windows 10. (Was)