Migranti: Avs-Sce, domani al porto di Civitavecchia per accogliere nave di Emergency

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina "saremo al porto di Civitavecchia per accogliere la nave Life Support di Emergency che dopo giorni di navigazione potrà finalmente attraccare al porto di Civitavecchia. Sulla nave ci sono 156 naufraghi tratti in salvo tra la notte e la mattina del 16 febbraio dalla squadra di Emergency. Esserci è un atto di civiltà e di umanità e un atto doveroso per ribadire, ancora una volta, la nostra contrarietà in merito alle politiche del governo contro le Ong". Lo dichiarano, in una nota, il consigliere regionale per la lista Verdi-sinistra, Claudio Marotta, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, il consigliere della Città metropolitana di Roma, Roberto Eufemia, e Michela Cicculli, Alessandro Luparelli e Ferdinando Bonessio del coordinamento capitolino tra i gruppi consiliari di Sinistra civica ecologista ed Europa verde ecologista. "Nelle acque del Mediterraneo - aggiungono - si consumano ogni giorno piccole e grandi tragedie umanitarie: uomini, donne, bambini e minori non accompagnati in fuga da orrori e maltrattamenti che, per di più, rimangono anche in balìa del mare diversi giorni assurde prese di posizione del governo. Vogliamo gridare tutto il nostro sdegno verso questa maniera di trattare gli esseri umani. Per questo domani mattina con una nostra delegazione insieme a Mediterranea, Spin Time Labs ed altre associazioni andremo al molo di Civitavecchia per accogliere la Life Support, il suo equipaggio e il suo carico di umanità", concludono Marotta, Ciaccheri, Eufemia, Cicculli, Luparelli e Bonessio. (Com)