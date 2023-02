© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo più numeroso, non più di 20 persone, degli anarchici in protesta a Roma per solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis, si trova a piazza Campo De Fiori. Nel picchetto i manifestanti hanno diffuso un manifesto con cui annunciano una manifestazione per il 24 febbraio davanti alla corte di Cassazione quando la Suprema si esprimerà sulla revoca del carcere duro per Cospito. (Rer)