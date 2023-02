Pd: nei congressi di circolo a Roma testa a testa tra Bonaccini e Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di duemila gli iscritti del Partito democratico di Roma che in questi giorni hanno preso parte ai primi 45 congressi di circolo su 91. A quanto si apprende a Roma è un testa a testa tra Stefano Bonaccini vicino al 46 per cento ed Elly Schlein che sfiora il 40 per cento. Gianni Cuperlo arriva all’11 per cento superando la media nazionale e Paola De Micheli al 2,5 per cento circa. I congressi continueranno nella giornata di domani. (Rer)