Business news: India, Ntpc disporrà di 2 mila Mw da energia nucleare entro il 2035

- La compagnia di Stato Ntpc, il maggior produttore di energia elettrica dell'India, intende realizzare una serie di centrali nucleari per aiutare il Paese a conseguire l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2070. Il piano iniziale della compagnia prevede di generare 2 mila megawatt di energia elettrica dal nucleare entro il 2031 e 4.200 megawatt entro il 2035, per poi arrivare a 20 mila megawatt entro il 2050. Come dichiarato da un funzionario della compagnia a "Moneycontrol", oltre alla costruzione di reattori ad acqua pesante, Ntpc sta anche pianificando l'aumento della capacità tramite piccoli reattori modulari. (Inn)