Business news: Modi a colloquio telefonico con Biden, focus su commessa Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro indiano Narendra Modi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al quale ha espresso soddisfazione "per l'approfondimento del rapporto India-Usa" nel quadro di una partnership strategica globale che ha portato a "una crescita robusta in tutti i settori". In una nota, il governo di Nuova Delhi sottolinea che i leader hanno accolto "lo storico accordo tra Air India e Boeing come un fulgido esempio di cooperazione reciprocamente vantaggiosa", che "contribuirà a creare nuove opportunità di lavoro in entrambi i Paesi". Modi ha quindi invitato Boeing e altre società statunitensi "a sfruttare le opportunità derivanti dall'espansione del settore dell'aviazione civile in India". Entrambi i leader hanno quindi accolto con favore il primo incontro dell'iniziativa sulle tecnologie critiche ed emergenti (iCet) tenutosi di recente a Washington ed espresso "un vivo desiderio di rafforzare la cooperazione bilaterale nello spazio, nei semiconduttori, nella difesa e in altri ambiti", trovandosi inoltre concordi sulla volontà di rafforzare i legami interpersonali "vibranti e reciprocamente vantaggiosi" tra i due Paesi. (Res)