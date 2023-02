Serbia-Kosovo: premier Brnabic risponde al tweet di Kurti, "bugia colossale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba Ana Brnabic ha definito una "bugia colossale" l'affermazione del primo ministro kosovaro, Albin Kurti, secondo cui le "strutture parallele controllate dalla Serbia" nel nord del Kosovo, "dal 1999 sono costate ai cittadini e ai contribuenti 320 milioni di euro a causa del mancato pagamento delle bollette per l'elettricità e 17 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico". Lo riporta la stampa serba. "Anche ora, il rifiuto di Belgrado di consentire il commercio di elettricità sta costando al Kosovo 10 milioni di euro al mese", aveva aggiunto Kurti su Twitter. Brnabic ha condiviso anche il messaggio del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, in cui sottolinea che Albin Kurti "dovrebbe trovare un'altra scusa per il fatto che le casse del governo kosovaro sono vuote e smetterla di mentire e criminalizzare i serbi". (segue) (Seb)