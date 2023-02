Serbia: ministra Giustizia Popovic, gruppi estremisti alla manifestazione di ieri a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni gruppi estremisti hanno tentato ieri sera a Belgrado di “sovvertire l’ordine costituito” in Serbia minacciando nel corso di una protesta il presidente Aleksandar Vucic. E’ quanto dichiarato dalla ministra della Giustizia, Maja Popovic, a proposito della manifestazione tenuta ieri contro le politiche delle autorità dello Stato nei confronti del Kosovo. "La Repubblica di Serbia è uno Stato forte e stabile, in grado di prevenire qualsiasi estremismo e preservare la sua integrità e l'ordine costituzionale. Le autorità competenti stanno svolgendo il proprio lavoro con determinazione, efficienza e responsabilità, al fine di tutelare la pace e la sicurezza dei cittadini”, ha affermato Popovic in un comunicato del ministero della Giustizia. Delle frasi minatorie contro il presidente Vucic sono state pronunciate ieri sera da alcuni cittadini durante una protesta indetta contro le politiche sul Kosovo. I manifestanti hanno mostrato lo striscione "Il Kosovo è il cuore della Serbia" e hanno cercato di presentare le loro richieste alla presidenza, ma sono stati fermati dalla polizia. Vucic ha poi incontrato i vertici del ministero dell'Interno e delle agenzie di sicurezza nazionale, dichiarando che lo Stato “risponderà” alla violenza in modo rapido, efficiente e responsabile.(Seb)