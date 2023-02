Serbia: premier Brnabic esclude coinvolgimento della Russia nelle proteste del 15 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Serbia, Ana Brnabic, ha espresso scetticismo circa il coinvolgimento della Russia nelle proteste indette questa settimana davanti alla presidenza di Belgrado. "Non credo che la Federazione Russa si celi in alcun modo dietro questa protesta, o che sostenga i manifestanti direttamente o indirettamente”, ha dichiarato Brnabic durante un incontro con la stampa tenuto oggi nella capitale serba. Le contestazioni sono esplose la sera del 15 febbraio, quando gruppi di ultranazionalisti si sono riuniti in strada per chiedere le dimissioni del presidente, Aleksandar Vucic, e protestare contro le politiche delle autorità nei confronti del Kosovo. I manifestanti hanno mostrato lo striscione "Il Kosovo è il cuore della Serbia" e hanno cercato di presentare le loro richieste alla presidenza, ma sono stati fermati dalla polizia. Vucic ha poi incontrato i vertici del ministero dell'Interno e delle agenzie di sicurezza nazionale, dichiarando che lo Stato “risponderà” alla violenza in modo rapido, efficiente e responsabile.(Seb)