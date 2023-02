Kosovo-Serbia: Vucic e Kurti a Bruxelles il 27 febbraio, incontro con Borrell per normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell, convocherà lunedì 27 febbraio una riunione di alto livello sul dialogo Belgrado-Pristina. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dal Servizio europeo per l'Azione esterna (Eeas), secondo cui il presidente della Serbia Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, hanno confermato la loro partecipazione. L'Alto rappresentante Borrell sarà affiancato dal rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e terrà incontri separati con i leader, seguiti da una riunione congiunta. L'incontro sarà incentrato sulla proposta dell'Ue per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. (Beb)