Business news: Cina, surplus delle partite correnti in crescita del 32 per cento rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la Cina ha riportato un surplus delle partite correnti di 417,5 miliardi di dollari, in aumento del 32 per cento rispetto all'anno precedente. Lo indicano i dati dell'Amministrazione statale della valuta estera. Il surplus dell'anno scorso, secondo solo a quello del 2008, è stato pari al 2,3 per cento del prodotto interno lordo cinese nello stesso periodo, come sottolineato dal portavoce dell'amministrazione Wang Chunying. Il commercio di beni ha registrato un surplus record di 685,6 miliardi di dollari, in crescita del 22 per cento rispetto al 2021, mentre quello dei servizi ha visto un disavanzo di 94,3 miliardi di dollari, in calo del 6 per cento su base annuale. Nel settore turistico il deficit è aumentato di 14 punti percentuali, attestandosi a 107,6 miliardi di dollari. Gli investimenti diretti hanno segnato un afflusso netto di 32,3 miliardi di dollari. Secondo Wang, i pagamenti internazionali dovrebbero restare equilibrati nel 2023 nonostante le incertezze esterne, dal momento che "la ripresa della Cina sta guadagnando terreno con il sostegno degli incentivi politici". (Cip)