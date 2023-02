Business news: Giappone, Tepco riceverà prestiti di emergenza per 3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grandi istituzioni finanziarie giapponesi, incluse Sumitomo Mitsui Banking Corp. e Mizuho Bank, si preparano a concedere prestiti di emergenza per un importo complessivo pari a 400 miliardi di yen (3,01 miliardi di dollari) all'utility energetica Tokyo Electric Power Co. (Tepco), operatrice della centrale nucleare di Fukushima. L'azienda, come le altre aziende giapponesi del settore, si trovavano già sotto pressione finanziaria sin dal disastro nucleare del 2011, che ha comportato l'arresto quasi completo del comparto nucleare civile del Paese. La situazione è peggiorata ulteriormente lo scorso anno, a causa del forte aumento dei costi globali dell'energia e della svalutazione dello yen. Secondo il quotidiano "Nikkei", il piano per il finanziamento di emergenza di Tepco include lo stanziamento di 90 miliardi di yen da parte della Banca per lo sviluppo del Giappone, e rispettivamente di 83, 62 e 39 miliardi di yen da parte di Sumitomo Mitsui Bank, Mizuho Bank e Nippon Life Insurance. Tepco ha registrato una perdita netta di 650,9 miliardi di yen tra aprile e dicembre scorsi, contro l'utile netto di 9,8 miliardi di yen nello stesso periodo dell'anno precedente. (Git)