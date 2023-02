Business news: morto a 97 anni Shoichiro Toyoda, figlio del fondatore di Toyota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente onorario, ex presidente e figlio del fondatore di Toyota Motor, Shoichiro Toyoda, è morto a 97 anni a causa di un attacco cardiaco. Lo ha annunciato il costruttore di auto giapponese. Nato nella prefettura di Aichi nel 1925, Shoichiro Toyoda si era laureato alla scuola di ingegneria dell'Università di Nagoya e aveva iniziato a lavorare per Toyota Motor nel 1952, alla morte del padre e fondatore dell'azienda, Kiichiro Toyoda. Unitosi al gruppo dirigente dell'azienda prima dei trent'anni, si era occupato anche della progettazione di motori e aveva personalmente amministrato lo stabilimento produttivo di Motomachi. Presidente del gruppo Toyota dal 1992 al 1999, negli anni successivi aveva assunto la carica di presidente onorario. Nel corso della sua carriera aveva servito anche come presidente dell'organizzazione di rappresentanza industriale giapponese Keidanren, oltre a ricoprire una serie di altri ruoli dirigenziali e di rappresentanza in Giappone e all'estero. (Git)