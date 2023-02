Superbonus: Appendino (M5s), governo sa di avere la coscienza sporca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sa di avere la coscienza sporca sul Superbonus, altrimenti non avrebbe agito all'improvviso, di nascosto e un minuto dopo le elezioni regionali". Lo scrive su Facebook Chiara Appendino (M5s), esponente del Movimento 5 stelle, convinta che eliminando la cessione dei crediti fiscali il governo "ha colpito al cuore una misura che ha creato oltre 900 mila posti di lavoro, permesso alle famiglie che ne hanno usufruito di risparmiare in media 500 euro sulle bollette, evitato l'emissione di quasi 1 milione di tonnellate di Co2 e - secondo diversi studi - avuto un effetto moltiplicatore degli investimenti che va dal doppio al triplo della spesa". Con questa "ennesima giravolta la presidente Meloni, che in campagna elettorale chiedeva a gran voce lo sblocco dei crediti d'imposta incagliati, ha tradito i cittadini e messo a rischio 25 mila imprese e 130 mila lavoratori. Dovrebbe avere il coraggio di spiegarlo guardandoli negli occhi", conclude Appendino. (Rin)