Latina: incidente stradale tra due moto a Itri, morte tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte a seguito di un incidente stradale avvenuto a Itri, in provincia di Latina. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 16:30, quando due moto, che stavano percorrendo la strada regionale 82 nei pressi del Santuario Maria Santissima della Civita, si sono scontrate. L'impatto ha causato la morte delle tre persone a bordo dei due veicoli, due uomini e una donna. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Sono intervenuti, inoltre, i vigili del fuoco per recuperare la salma di uno dei tre motociclisti che, a seguito dell'impatto, era finita in una scarpata adiacente la strada. Per tale operazione, sono state utilizzate attrezzature specifiche in dotazione alle squadre dei pompieri. Da quanto si apprende, le persone decedute risultano essere due della zona e una della provincia di Frosinone. (Rer)