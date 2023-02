Business news: India discute regolamentazione criptovalute con gli altri Paesi G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India sta discutendo con gli altri Paesi del G20, di cui ha la presidenza quest’anno, dello sviluppo di un nuovo quadro globale per la regolamentazione delle criptovalute. Lo ha dichiarato la ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, nel corso di una conferenza stampa convocata al termine di una riunione con il consiglio della Banca centrale di Nuova Delhi. “Stiamo discutendo con tutti i Paesi della possibilità di definire un quadro legale per stabilire procedure operative standard che tutti possano adottare”, ha affermato Sitharaman. Parole che fanno eco a quelle dei dirigenti del Fondo monetario internazionale (Fmi) Bo Li e Nobuyasu Sugimoto, che il mese scorso hanno lanciato un appello per “una regolamentazione e una supervisione solida, comprensiva e globale delle criptovalute”. L’India, che ha inserito il dossier tra le priorità del G20 di quest’anno, ha introdotto lo scorso anno una nuova imposta sulle transazioni in valuta digitale che, secondo i critici, rischia di soffocare l’attività. (Inn)