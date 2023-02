Business news: Cina-Grecia, stipulato accordo di cooperazione sulla finanza marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Grecia hanno stipulato un accordo di cooperazione strategica sulla finanza marittima, pensato per promuovere gli scambi tra le rispettive compagnie di navigazione e istituzioni monetarie. La firma è stata apposta da Huang Hongyuan, rappresentante del Consiglio comunale finanziario di Lujiazui, a Shanghai, e da George Xiradakis, presidente dell’Associazione dei dirigenti bancari e finanziari della Hellenic Shipping, in formato virtuale. Huang confida che l’intesa incentiverà l’integrazione delle rispettive economie e rafforzerà la cooperazione lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). La Grecia, da parte sua, auspica l'inizio di “una nuova era nel sistema finanziario e del trasporto marittimo internazionale”, secondo Xiradakis. (Cip)