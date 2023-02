Business news: Giappone, industria nucleare civile accelera le assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria giapponese dell'energia nucleare sta accelerando significativamente le assunzioni. Lo riferisce l'emittente televisiva "Nhk", secondo cui le assunzioni riflettono la nuova centralità attribuita dal governo giapponese al nucleare nell'ambito del mix energetico nazionale, e le aspettative di una nuova stagione di sviluppo del settore in concomitanza con gli sforzi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Secondo "Nhk", Mitsubishi Heavy Industries (Mhi) punta ad aumentare le assunzioni del 40 per cento nell'arco dei prossimi due anni. Ad oggi nella divisione del nucleare civile di Mhi e nelle affiliate lavorano circa 4 mila dipendenti. Le attività relative al nucleare civile di Ihi Corporation contano invece più di 800 dipendenti, 150 in più rispetto a due anni fa. (Git)