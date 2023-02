Business news: treno della metropolitana assemblato in Cina consegnato al Portogallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo di 18 treni della metropolitana assemblato dalla compagnia cinese Crrc Tangshan è stato consegnato all'azienda Porto Metro del Portogallo. Il convoglio entrerà in servizio il prossimo maggio dopo aver superato i test di rito, con la consegna della restante parte prevista entro fine settembre. I treni assemblati in Cina hanno una velocità massima di 80 chilometri orari e una capienza di 244 passeggeri, si contraddistinguono per il basso consumo d’energia e per il diffuso impiego delle tecnologie digitali, nel rispetto degli standard europei. Con l’entrata in servizio delle nuove carrozze, la rete metropolitana di Porto avrà 120 veicoli. (Cip)