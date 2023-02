Business news: Singapore, accordo con il Vietnam per l’importazione di energia eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Sembcorp Utilities di Singapore ha raggiunto un accordo con la vietnamita Ptsc per lo sviluppo di progetti offshore per lo sfruttamento di energia eolica che consentirà alla città-Stato d’importare 2,3 gigawatt di energia attraverso cavi sottomarini. L’annuncio è stato dato al termine di un incontro a Singapore tra il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Cinh, e il vice presidente di Sembcorp, Tow Heng Tan. L’intesa, commenta Ptsc in un comunicato, non solo costituisce la prima forma di cooperazione tra le due compagnie in materia di energie rinnovabili, ma rafforza anche le relazioni tra i due governi nel quadro del Partenariato economico verde e digitale. Le due parti avevano già firmato alla fine di ottobre 2022 un protocollo d’intesa per avviare studi di fattibilità sul progetto. (Fim)