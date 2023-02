Usa: ex presidente Carter in fin di vita, lascia l'ospedale per ricevere cure a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Jimmy Carter è in fin di vita e ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato per trascorrere il resto della degenza in una sede privata. A riferirlo il Carter Center, l'ente di beneficenza creato dall'ex presidente. Carter, 98 anni, "ha deciso di trascorrere il tempo rimanente a casa con la sua famiglia e ricevere delle cure invece di ulteriori interventi medici". La famiglia "chiede privacy in questo momento ed è grata per la preoccupazione mostrata dai suoi numerosi ammiratori". Carter, esponente del Partito democratico, divenne il 39mo presidente degli Stati Uniti dopo avrr sconfitto l'ex presidente Gerald R. Ford nel 1976. Carter ha servito un solo mandato ed è stato sconfitto dal repubblicano Ronald Reagan nel 1980. (Waa)