Business news: maxi-commessa di Air India ad Airbus

- La compagnia aerea indiana Air India ha firmato una lettera di intenti con Airbus per l'acquisto di 210 aeromobili A320neo e 40 A350 a margine del salone AeroIndia a Bangalore. Lo ha annunciato il presidente del gruppo Tata, che possiede Air India, Shri Chandrasekaran, spiegando che i lavori per la finalizzazione della commessa vanno avanti da circa due anni. Il valore dell'operazione non è stato svelato, ma secondo i prezzi di catalogo dovrebbe ammontare a circa 36 miliardi di euro. "L'India è all'alba di una rivoluzione del trasporto aereo internazionale", ha commentato Guillaume Faury, presidente di Airbus. L'India è il terzo mercato del trasporto aereo mondiale e, secondo le stime, nei prossimi due decenni dovrebbe registrare una crescita annua media del 6,6 per cento. (Frp)