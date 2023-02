Difesa: Israele, al via domani esercitazione con marines statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani, 19 febbraio, l'esercitazione congiunta tra i marines statunitensi e le forze di difesa israeliane (Idf) in Israele. L'esercitazione, denominata Intrepid Maven, proseguirà fino al primo marzo, secondo quanto ha riferito il comando centrale delle forze del corpo dei marines degli Stati Uniti (MarCent). Circa 200 marines si uniranno alle unità di fanteria e artiglieria delle Idf. “Lo scopo della nostra serie di esercitazioni Intrepid Maven è migliorare la collaborazione e la cooperazione con i partner. Le nostre azioni supportano la priorità della strategia di difesa nazionale di sviluppare partenariati chiave e riflettono sia il nostro impegno duraturo nei confronti di Israele come nuovo partner MarCent sia il nostro reciproco desiderio di stabilità regionale", ha affermato il comandante di MarCent, generale Paul J. Rock. (Res)