Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, pronti a discutere su diritti minoranza armena

- L’Azerbaigian ha una regione nota come Karabakh dove è presente una minoranza armena e chiede ai suoi partner di rispettare la sua sovranità e la Costituzione. Lo ha detto il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev intervenendo in un panel che si è svolto oggi durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “E’ stato concordato con i nostri partner internazionali che ci saranno discussioni sui diritti e la sicurezza della minoranza armena in Karabakh. Siamo pronti a farlo, ma non con i rappresentanti della comunità armena che sono nati in Karabakh e hanno vissuto in Karabakh per tutta la vita, e non con altre persone deportate dalla Russia”, ha detto il presidente dell’Azerbaigian. Forse la parola deportato non è corretta, probabilmente avrei dovuto dire rapito”, ha aggiunto Aliyev, secondo cui questo fatto dimostra che non vi è alcun blocco del Corridoio di Lachin e delle vie di comunicazione fra il Karabakh e l’Armenia. (Geb)