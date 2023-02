Francia: panico in un centro commerciale a Parigi dopo il suicidio di un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tonfo di un uomo sul pavimento in un centro commerciale a Parigi ha provocato la fuga delle persone all'interno del "4 Temps", nel quartiere La Defense. Secondo una fonte informata sulle indagini citata dall'emittente "Bfmtv", non sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, contrariamente a quanto hanno affermato sui social diversi internauti in precedenza. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e sono in corso le indagini. Sull'episodio è intervenuto il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, per confermare che "è in corso un'operazione di polizia a La Défense". (Frp)