Egitto: aumento prezzi del cibo, deputato accusa oppositori del governo

- Il mercato egiziano sta assistendo a una carenza di riso e a un aumento del prezzo, oltre a quelli dell'olio, del pollame e della carne, cresciuti di oltre il 100 per cento. In un programma trasmesso sul canale "Sada el Balad", Mostafa Bakry, membro del parlamento egiziano, ha accusato "parti maligne di cercare di infiammare i sentimenti di rabbia tra i cittadini contro il regime", aumentando i prezzi. Oggi una tonnellata di riso bianco ha raggiunto la cifra record di 21.000 sterline (689 dollari). Oggi, il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato il primo ministro, Mostafa Madbouly, il ministro dell'Approvvigionamento, Ali Moselhi, il ministro del Petrolio, Tariq el Molla, il ministro dell'Agricoltura, Al Sayed al Qaseer, il direttore dei progetti delle forze armate, il generale Walid Abu al Majd, e il capo dell'Autorità di Ingegneria delle Forze armate, generale Ahmed al Azzazi, con cui ha fatto il punto sulla situazione. Il portavoce della presidenza della Repubblica, consigliere Ahmed Fahmy, ha dichiarato che Al Sisi è stato informato sugli sforzi per produrre e fornire colture agricole strategiche e ha garantito il massimo sostegno al settore agricolo e agli agricoltori per incoraggiare l'espansione della coltivazione di colture strategiche. L'incontro ha affrontato gli sviluppi nell'attuazione di una serie di progetti di sicurezza alimentare, in particolare quelli relativi allo sviluppo del bestiame e alla produzione di carne e latte. (Cae)