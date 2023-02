Business news: Ford licenzierà circa 3 mila dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ford Motor Co. Si prepara a licenziare circa 3 mila dipendenti, pari al 6 per cento dei suoi colletti bianchi negli Stati Uniti e in Canada, nel contesto di piani tesi a ridurre i costi e accelerare la transizione dai veicoli con motore a combustione interna a quelli elettrici. I vertici della casa automobilistica con sede a Dearborn, nel Michigan, hanno dato l'annuncio tramite una email aziendale, spiegando che i licenziamenti interesseranno circa 2 mila lavoratori a tempo pieno e mille lavoratori a contratto. I licenziamenti non interesseranno i circa 56 mila operai sindacalizzati dell'azienda. (Was)