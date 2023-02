Roma: controlli a Colleferro, quattro persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Colleferro, in provincia di Roma, nell'ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, ad Artena, in una località rurale, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno notato l’atteggiamento assunto da due giovani, di cui uno albanese, già gravato da un decreto di espulsione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Viterbo, entrambi residenti ad Anzio, che, visti a dialogare all’esterno dell'auto, alla vista della pattuglia, sono risaliti frettolosamente a bordo del veicolo tentando di allontanarsi venendo prontamente bloccati e identificati. Durante la fase d’identificazione, i due hanno mostrato particolare agitazione. I militari, insospettiti, hanno proceduto a controlli più accurati, rinvenendo poco distante dal veicolo un involucro contenente cinque dosi di cocaina dal peso complessivo di 2,5 grammi. La successiva perquisizione eseguita presso la loro abitazione ha permesso l’ulteriore rinvenimento di 73 grammi di hashish, di un bilancino elettronico e di materiale per il confezionamento. La droga sottoposta a sequestro sarà inviata al laboratorio per le analisi tecniche. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata dinanzi all’Autorità giudiziaria veliterna. (segue) (Rer)