Roma: controlli a Colleferro, quattro persone arrestate (2)

- Questa mattina, a Colleferro, invece, è stato arrestato per evasione un uomo di 43 anni di Colleferro che, sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati, si è allontanato arbitrariamente. Una quarta persona, infine, è stata arrestata questa notte, verso le ore 3, a Labico. Un ragazzo di 22 anni alla guida della sua auto non si è fermato all’alt dei carabinieri, effettuando manovre pericolose con l’intento di eludere il controllo. Una volta fermato, i carabinieri hanno accertato che il ragazzo guidava senza patente perché mai conseguita e non era la prima volta che veniva sanzionato per tale motivo. Per eludere il controllo ha dichiarato le generalità del fratello più grande. Condotto in caserma, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sulla propria identità e guida senza patente. (Rer)