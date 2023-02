Africa: premier etiope, promuovere una "narrativa africana" dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha ribadito la sua proposta di istituire una "casa continentale dei media" per diffondere una narrativa "africana" dei fatti che riguardano il continente e combattere "stereotipi" fuorvianti. "Fino a quando l'Africa non racconterà le sue storie, la sua immagine rimarrà distorta. Una distorsione che influenza non solo il modo in cui gli altri ci vedono, ma anche il modo in cui noi vediamo noi stessi",ha detto il premier nel suo discorso al 36mo vertice dell'Unione africana, ospitato ad Addis Abeba. Per il premier etiope,"le verità dell'Africa devono essere raccontate cosi' come sono, non contaminate da interessi e pregiudizi esterni". (Res)