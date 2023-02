Spagna: Sanchez annuncia 2,5 miliardi di euro in borse di studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha usato lo slogan "Il governo del popolo" per assicurare che la sua principale preoccupazione "sono le preoccupazioni dei cittadini", aggiungendo che nonostante le attuali "circostanze complesse", la sua tabella di marcia è quella di "proteggere e rafforzare la classe media e lavoratrice". Per il capo dell'esecutivo questo si traduce in un aumento dei salari ed in un rafforzamento dello stato sociale per "recuperare la qualità della vita" persa dopo la "risposta neoliberista e i tagli dati dai governi del Pp alla crisi finanziaria del 2008. Per Sanchez ci sono "modi diversi" di affrontare la crisi, "quello di chi con i soldi pubblici salva le banche, congelando i salari" e quello del suo governo, che "mentre ha creato una tassa sulle grandi fortune e sulle imprese energetiche, ha aumentato il salario minimo interprofessionale". (Spm)