Paesi Bassi: annunciata chiusura consolato ab San Pietroburgo e riduzione diplomatici russi all'Aia

- Il governo olandese ha annunciato che chiuderà il suo consolato a San Pietroburgo, in Russia, e che limiterà il numero di diplomatici russi ammessi presso l'ambasciata russa all'Aia. E' quanto si legge in una nota del ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra. "La Russia continua a cercare di far entrare segretamente agenti dell'intelligence nei Paesi Bassi sfruttando l'ombrello della diplomazia. Non possiamo e non dobbiamo permetterlo", ha dichiarato il ministro degli Esteri. Il governo olandese ha anche ordinato la chiusura dell'ufficio commerciale russo ad Amsterdam entro martedì. (Beb)