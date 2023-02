Ucraina: premier ungherese Orban, Europa "indirettamente" in guerra con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è "indirettamente in guerra con la Russia". Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban in un evento con alcuni suoi sostenitori. Per l'Ungheria essere un Paese membro della Nato è una questione "vitale", ha detto Orban, aggiungendo che il suo governo non invierà armi all'Ucraina né interromperà le sue relazioni economiche con Mosca. "L'Europa sta scivolando nella guerra proprio in questi minuti, sta facendo un pericoloso gioco di equilibrismo", ha detto il primo ministro. "In realtà, sono già indirettamente in guerra con la Russia", ha aggiunto Orban.(Vap)