Bulgaria: morte 18 migranti in un camion, sei persone sotto inchiesta

- Sei cittadini bulgari sono stati incriminati dopo la scoperta di diciotto migranti morti per asfissia in un camion. E' quanto annunciato dalla procura bulgara, secondo cui il presunto capo della banda è tra le persone sotto inchiesta, ha detto alla stampa Hristo Krastev, portavoce della procura. I sei indagati rischiano fino a 15 anni di carcere. Il capo dei trafficanti era già stato condannato a cinque mesi di reclusione con sospensione della pena per traffico di esseri umani. I 18 migranti sono stati trovati morti ieri in un camion abbandonato in un villaggio vicino a Sofia, la capitale della Bulgaria. Secondo i primi elementi dell'indagine, il camion trasportava illegalmente 52 persone nascoste sotto assi di legno, soprattutto migranti afgani provenienti dalla Turchia. (Seb)