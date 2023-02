Afghanistan: ministro Esteri Spagna, comunità internazionale non deve riconoscere talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Per il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, la comunità internazionale "non deve riconoscere" i talebani, ma ha auspicato di "interagire con i fondamentalisti" su "questioni molto specifiche". Lo ha detto durante la sua partecipazione a una tavola rotonda sulla situazione in Afghanistan nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, spiegando che tra le questioni sulle quali potrebbero esserci "contatti" c'è la consegna degli aiuti umanitari. A questo proposito, tuttavia, il capo delle diplomazia spagnola ha affermato che si dovrebbe garantire che tali aiuti umanitari raggiungano le persone giuste sul campo e non i combattenti, oltre a lavorare per cercare di "creare uno spazio per le donne e le ragazze", tra le crescenti restrizioni contro di loro da parte del regime. Il ministro spagnolo ha evidenziato che attraverso gli aiuti alla cooperazione allo sviluppo sono state costruite scuole e infrastrutture per migliorare la situazione della popolazione, sostenendo che non bisogna accettare che questa sia "una parentesi nella storia dell'Afghanistan". "La Spagna è stata in Afghanistan per 20 anni, fino all'ultimo giorno in cui l'aeroporto di Kabul ha funzionato", ha ricordato il ministro, sottolineando che le autorità spagnole sono riuscite a far uscire dal Paese 4 mila collaborazionisti "grazie all'aiuto di amici come il Pakistan e il Qatar", ha sottolineato Albares.(Spm)