Romania: cinque medici indagati per riutilizzo impianti cardiaci estratti da persone decedute

- La procura romena ha aperto un’indagine penale nei confronti di cinque medici sospettati di aver riutilizzato centinaia di impianti sanitari estratti da pazienti deceduti. Uno dei cinque medici, che lavorava in un ospedale nella città di Iasi, nella Romania orientale, è stato arrestato in attesa delle indagini con l'accusa di abuso di potere e corruzione, ha riferito la procura in un comunicato. Secondo quanto riferito, i medici hanno riutilizzato impianti cardiaci estratti da pazienti deceduti senza previa approvazione da parte loro o delle loro famiglie per eseguire 238 interventi chirurgici in sette anni dal 2017.(Rob)