Medio Oriente: ministro Esteri saudita, aumento tensione in Cisgiordania non porterà la pace

- C'è un'escalation nei Territori palestinesi e un aumento degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, e questo non porterà la pace. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan al Saud, durante la conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Senza uno Stato palestinese, non avremo una pace piena nella regione", ha aggiunto. Rispondendo alla domanda sul potenziale avvio delle relazioni con Israele, Bin Farhan ha affermato: "Lo vorremmo, ma bisogna trovare un accordo sui palestinesi". (Res)