Nato: ministro Esteri Corea del Sud, rafforziamo dialogo per stabilità regionale

- La Corea del Sud è impegnata a rafforzare il dialogo con la Nato per la stabilità regionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin intervenuto ad un panel della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Comunichiamo con diversi membri dell'alleanza per affrontare sfide comuni e contribuire alla stabilità regionale", ha detto Jin, ricordando che le conversazioni avute "con i quattro Paesi invitati" in occasione del vertice Nato di Madrid - Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud - era stato un buon esercizio di "interazione fra Nato e Paesi asiatici". (Res)